информатика в играх и задачах 3класс,часть 2 (Горячев,Горина) упр 10
Экономика
информатика в играх и задачах 3класс,часть 2 (Горячев,Горина) упр 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю это раздел 3 упр.10 про животных в каждом множестве ? Множества: животных на рисунке-10 птиц -5 животных, кот.умеют летать-6 птиц которые умеют летать-3 птиц которые не умеют летать -2 животных,которые не летают и не птицы-2 слева на рисунке : в круге вне овала- пингвин , страус на пересечении круга и овала -сова, попугай лебедь в овале вне круга - шмель стрекоза, летучая мышь в квадрате за пределами круга и овала -змея . белка
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