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три мушкетера Атос,Портос и Арами вместе со своим другом дАртаньяном поссорились с пятью гвардейцами.Ссора кончилась одной дуэлью.Сколько существует способов выбрать противников для этой дуэли? Необходимо 4 умножить на 5 = 20 способов Проверим А - Атос Б - Портос С - Арамис Д - дАртаньян 1 - 1-й гвардеец 2 - 2-й гвардеец 3 - 3-й гвардеец 4 - 4-й гвардеец 5 - 5-й гвардеец Тогда А-1; А-2; А-3; А-4; А-5; Б-1; Б-2; Б-3; Б-4; Б-5; С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; Д-1; Д-2; Д-3; Д-4; Д-5; Вообще это комбинаторика, но для класса 1-4 пишу простым языком и не сыплю терминами.