памагите скласть речення с словами не стуливши очей

Қазақ тiлi
памагите скласть речення с словами не стуливши очей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можеш сама вибрать!!!!!!!!!!!! 1)Сьогодні я допізна робила уроки, не стуливши очей. 2)На екскурсії ми милувалися краєвидами Карпат ,не стуливши очей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Найдите конкретный пример создания малой фирмы.
Ответить
Математика
решить задачу графическим методом:Илья и Кирилл поймали 24 рыбы.Сколько рыб поймал каждый из ребят,если Кирилл поймал в 3 раза больше рыб,чем Илья?
Ответить
Русский язык
написать маленькое сочинение где есть слова с орфограммой буквы -а-о- в корнях-лаг-лож-
Ответить
Математика
На изготовления некоторого количества одинаковых деталей первый станок-автомат тратит 3,5мин, а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет ...
Ответить
Математика
с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч,через 2 часа вылетел вертолёт,через 3 часа самолёт обогнал вертолёт на 840 км.Найти скорость сам...
Ответить