памагите скласть речення с словами не стуливши очей
Қазақ тiлi
памагите скласть речення с словами не стуливши очей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можеш сама вибрать!!!!!!!!!!!! 1)Сьогодні я допізна робила уроки, не стуливши очей. 2)На екскурсії ми милувалися краєвидами Карпат ,не стуливши очей.
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