с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч,через 2 часа вылетел вертолёт,через 3 часа самолёт обогнал вертолёт на 840 км.Найти скорость самолёта.

Математика

с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч,через 2 часа вылетел вертолёт,через 3 часа самолёт обогнал вертолёт на 840 км.Найти скорость самолёта.

Автор: Гость