с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч,через 2 часа вылетел вертолёт,через 3 часа самолёт обогнал вертолёт на 840 км.Найти скорость самолёта.

Математика
с аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч,через 2 часа вылетел вертолёт,через 3 часа самолёт обогнал вертолёт на 840 км.Найти скорость самолёта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3= 5 часов летел вертолет 210*5=1050 км пролетел вертолет 1050+840=1890 км пролетел самолет, т.к он обогнал вертолет 1890/3=630 км/ч скорость самолета
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