На основе представлений о строении атомов поясните,чем металлы по химическим свойствам отличаются от неметаллов?

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на последнем энергетическом уровне у металлов находится от 1 до трех электронов. в химических реакциях металлы - восстановители, они отдают электроны, образуя + катионы. У неметаллов же на последнем уровне от 4 до 7 электронов, они склонны принимать электроны до завершения уровня. в хим. реациях они окислители.