Напишите пожалуйста сочинение на тему: несколько слов о Болгарии(примерно 100-120 слов)
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение на тему: несколько слов о Болгарии(примерно 100-120 слов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побывав несколько раз в Болгарии, я поняла, что эта страна занимает частичку моего сердца. Можно сравнивать её с другими странами, но каждая страна по своему индивидуальна. Именно эту страну я любл за, то что там живет русскоговорящая нация, которая очень напоминает мне о моей родине, России. В Болгарии очень доброжелательные и гостеприимные люди. Красоты природы Болгарии нельзя выразить в словах: это нужно увидеть своими собственными глазами. Когда зима приходит, невозможно остаться равнодушным. Природа впадает в спячку, но одновременно привлекает своей загадочностью, таинственностью. Я очень люблю пляжи Болгарии, а особенно курорт Золотые пески. Каждое лето я стремлюсь поехать именно туда: золотой песок, прозрачное море и теплая вода не могут не понравится. Я очень люблю эту страну.
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