в 10 одинаковых банках 16 кг мёда.сколько кг мёда в 20 таких банках.найди их разницу.решите задачу обратной даной(СТРОГО!!!).

Гость: Гость:

1) 20:10=2 (р.) - во столько мёда больше в 20 банках, чем в 10 2) 16*2=32 (кг) - мёда в 20 банках 3) 32-16=16 (кг) - разница Ответ: в двадцати таких банках 32 кг мёда, что на 16 кг меньше, чем в 10 таких банках. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА №1: В 20 банках 32 кг мёда. Сколько мёда в 10 таких банках? 1) 20:10=2 (р.) - во столько мёда больше в 20 банках, чем в 10 2) 32:2=16 (кг) Ответ: в десяти таких банках 16 кг мёда. ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА №2: В 20 одинаковых банках 32 кг мёда. Сколько надо таких банок для 16 кг мёда? 1) 32:16=2 (р.) - во столько раз меньше потребуется банок 2) 20:2=10 (б.) Ответ: для 16 кг мёда потребуется 10 таких банок.