хелп треба скласти реченя з словами не закриваючи рота
Қазақ тiлi
хелп треба скласти реченя з словами не закриваючи рота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На уроці розповідала скоромовку не закриваючи рота.
Гость:
Вони дивилися на це диво старовинної архітектури ,не закриваючи рота.
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