используя словосочетания составь и запиши текст .ранняя осень,тёплое солнышко,осенняя листва,стройные саженцы,молодая рощица,стройные берёзки.

Гость: Гость:

Ранняя осень. Тёплое солнышко выглянуло и улыбнулась всему миру. Осенняя листва проснулась и разбудила своим бархотом всех вокруг. Стройные переливающиеся саженцы украшали площадку на аллее. Кругом всё оживало и преобретало смысл. Молодая рощица выросла ещё на один день. Стройные берёзки словно бумбонами мохали своей золотистой листвой. Это чудо, чудо которое за которым хочется наблюдать весь день!