используя словосочетания составь и запиши текст .ранняя осень,тёплое солнышко,осенняя листва,стройные саженцы,молодая рощица,стройные берёзки.
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используя словосочетания составь и запиши текст .ранняя осень,тёплое солнышко,осенняя листва,стройные саженцы,молодая рощица,стройные берёзки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ранняя осень. Тёплое солнышко выглянуло и улыбнулась всему миру. Осенняя листва проснулась и разбудила своим бархотом всех вокруг. Стройные переливающиеся саженцы украшали площадку на аллее. Кругом всё оживало и преобретало смысл. Молодая рощица выросла ещё на один день. Стройные берёзки словно бумбонами мохали своей золотистой листвой. Это чудо, чудо которое за которым хочется наблюдать весь день!
Гость:
После жаркого лета пришла ранняя осень.Ещё пригревает тёплое солнышко.В молодой рощице опадает осенняя листва со стройных березок и стройных саженцев. Природа готовится к зимовке.
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