используя словосочетания составь и запиши текст .ранняя осень,тёплое солнышко,осенняя листва,стройные саженцы,молодая рощица,стройные берёзки.

Русский язык
используя словосочетания составь и запиши текст .ранняя осень,тёплое солнышко,осенняя листва,стройные саженцы,молодая рощица,стройные берёзки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ранняя осень. Тёплое солнышко выглянуло и улыбнулась всему миру. Осенняя листва проснулась и разбудила своим бархотом всех вокруг. Стройные переливающиеся саженцы украшали площадку на аллее. Кругом всё оживало и преобретало смысл. Молодая рощица выросла ещё на один день. Стройные берёзки словно бумбонами мохали своей золотистой листвой. Это чудо, чудо которое за которым хочется наблюдать весь день!
Гость:
После жаркого лета пришла ранняя осень.Ещё пригревает тёплое солнышко.В молодой рощице опадает  осенняя листва со стройных березок и стройных саженцев. Природа готовится к зимовке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
сочинение на тему описать буратино помогите плиз
Ответить
Русский язык
напишите пожалуйста сочинение по теме описание куклы буратино
Ответить
Химия
рассчитайте массы воды и соли, необходимые для приготовления 50 г 10%-ного раствора
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение на тему :"Уважай мысли и чувства братьев своих"
Ответить
Математика
На носки у бабушки пошло 2 мотка шерсти,а на кофту на 6 мотков больше. Сколько мотков шерсти пошло у бабушки на кофту? Сколько всего мотков шерсти ...
Ответить