рассчитайте массы воды и соли, необходимые для приготовления 50 г 10%-ного раствора
Химия
рассчитайте массы воды и соли, необходимые для приготовления 50 г 10%-ного раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% Подставляем: m(в-ва)=10%*50г/100%=5 г Это масса соли.Узнаем массу воды: m(H2O)=m(р-ра)-m(соли)=50 г- 5 г=45 г Ответ:m(соли)=5 г;m(Н2О)=45 г.
Гость:
Расчет: (Х%)=(Масса соли)*100%/(Масса раствора) Находим массу соли: (Масса соли)=(Х%)*(Масса раствора)/100%=10%*50г/100%=5 г Находим массу воды: (Масса воды)=(Масса раствора)-(Масса соли)=50 г - 5 г=45 г Ответ: масса соли 5 г, масса воды 45 г
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