рассчитайте массы воды и соли, необходимые для приготовления 50 г 10%-ного раствора

Гость: Гость:

Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% Подставляем: m(в-ва)=10%*50г/100%=5 г Это масса соли.Узнаем массу воды: m(H2O)=m(р-ра)-m(соли)=50 г- 5 г=45 г Ответ:m(соли)=5 г;m(Н2О)=45 г.