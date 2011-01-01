С какой целью создают зоны свободной торговли и привести примеры их.

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цель- право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам. примеры- Европейская ассоциация свободной торговли — в 1960 г. подписано соглашение между Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией. Зона свободной торговли СНГ — соглашение между странами СНГ, подписанное в октябре 2011 года.