С какой целью создают зоны свободной торговли и привести примеры их.
Українська література
С какой целью создают зоны свободной торговли и привести примеры их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цель- право на самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам. примеры- Европейская ассоциация свободной торговли — в 1960 г. подписано соглашение между Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией. Зона свободной торговли СНГ — соглашение между странами СНГ, подписанное в октябре 2011 года.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Английский язык