в воспитании мальчиков многое может вызвать осуждение.Что имнно?
Обществознание
в воспитании мальчиков многое может вызвать осуждение.Что имнно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C 7 лет мальчиков отдавали на воспитание. Они занимались борьбой, гимнастикой, бегом, учились лаконичности, ловкости, военному делу, немного грамоте, пению, а также носили неудобство. Спартанское воспитание хорошо тем, что уже с малых лет начинанл формироваться сильный, волевой характер. Они становились отличными военами. Осуждение, возможно, что сильно строгое было воспитание.
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