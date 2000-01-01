С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машинделала 8 рейсов в день и вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней? Как записать задачу?

Математика

С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машинделала 8 рейсов в день и вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней? Как записать задачу?

Автор: Гость