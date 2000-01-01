С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машинделала 8 рейсов в день и вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней? Как записать задачу?
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машинах.Каждая из этих машинделала 8 рейсов в день и вывозила по 5 т овощей за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней? Как записать задачу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вывозили-на 10 машинах каждая машина делала в день -8 рейсов вывозили за 1 рейс -5 тонн за 5 дней-?тонн 1)10 * 8=80(рейсов) 2)80* 5=400(тонн) 3)400* 5=2000(тонн) ответ:2000тонн вывезли за 5 дней.
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