Девочка кормила голубей. Сначала было 3 голубя, а потом прилетели ещё 2, но 1 голубь улетел. Сколько стало голубей, когда прилетели ещё 2 голубя? Сколько осталось голубей, когда 1 улетел?
Математика
Девочка кормила голубей. Сначала было 3 голубя, а потом прилетели ещё 2, но 1 голубь улетел. Сколько стало голубей, когда прилетели ещё 2 голубя? Сколько осталось голубей, когда 1 улетел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+2-1=4(гол.) Ответ- когда прилетели 2 голубя стало их 5,а когда 1 из них улетел ,то осталось 4.
Гость:
1)3+2-1=4(г) 2)4+2=6(г) 3)6-1=5(г) ОТВЕТ 5 ГОЛУБЕЙ ОСТАЛОСЬ
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