Девочка кормила голубей. Сначала было 3 голубя, а потом прилетели ещё 2, но 1 голубь улетел. Сколько стало голубей, когда прилетели ещё 2 голубя? Сколько осталось голубей, когда 1 улетел?

Математика

Девочка кормила голубей. Сначала было 3 голубя, а потом прилетели ещё 2, но 1 голубь улетел. Сколько стало голубей, когда прилетели ещё 2 голубя? Сколько осталось голубей, когда 1 улетел?

Автор: Гость