ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ (1ц2/9 + 1ц7/12) : 1ц47/54+(1ц2/9 - 1ц7/12)*5ц7/13 = Ц-это целое число. ответ: -1/2
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ (1ц2/9 + 1ц7/12) : 1ц47/54+(1ц2/9 - 1ц7/12)*5ц7/13 = Ц-это целое число. ответ: -1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ц2/9+1ц7/12= 11/9+19/12=44+57/36=101/36 101/36:1ц47/54=101/36:101/54=101/36*54/101=3/2=1ц1/2 1ц2/9-1ц7/12=11/9-19/12=44-57/36=-13/36 -13/36*5ц7/13=-13/36*72/13=-2/1=-2 1ц1/2+(-2)=3/2+(-2)=-1/2
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