Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Каова площадь земельного участка, если площадь его на плане 18 кв.см?
Математика
Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Каова площадь земельного участка, если площадь его на плане 18 кв.см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18*300=5 400 кв. см. - площадь земельного участка ответ: 5 400 кв.см
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