Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Каова площадь земельного участка, если площадь его на плане 18 кв.см?

Математика

Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Каова площадь земельного участка, если площадь его на плане 18 кв.см?

Автор: Гость