Максим увеличил некоторое число на 12%, а затем полученное число увеличил ещё на 11%. Маша увеличила то же число сразу на 23%. У кого из них получилось большее число?
Математика
Максим увеличил некоторое число на 12%, а затем полученное число увеличил ещё на 11%. Маша увеличила то же число сразу на 23%. У кого из них получилось большее число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Максима. Я взял число 10, 10*0,12=1,2 10+1.2=11.2 и еще 11.2*0,11=12.432 Маша 10*0,23=12,3
Гость:
100 р-некоторое число Максим прибавляет 12% получается 112,затем он прибвляет ещё 11% составляем пропорцию 112-100% х-111% х=112*111/100 получается 124,32! Маша увеличила число на 23% получается 123!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
учитель математики, проверив контрольные работы у трёх друзей: Алексея, БОриса и Василия.Учитель сказал им:"Все вы написали работу, присём получили...
Математика
бассеин заполняется через две трубы за 6 часов.если вода поступает в бассеин только из первой трубы то он заполнится через10 часов.за какое время н...