Максим увеличил некоторое число на 12%, а затем полученное число увеличил ещё на 11%. Маша увеличила то же число сразу на 23%. У кого из них получилось большее число?

Математика

Максим увеличил некоторое число на 12%, а затем полученное число увеличил ещё на 11%. Маша увеличила то же число сразу на 23%. У кого из них получилось большее число?

Автор: Гость