Максим увеличил некоторое число на 12%, а затем полученное число увеличил ещё на 11%. Маша увеличила то же число сразу на 23%. У кого из них получилось большее число?

Математика
Максим увеличил некоторое число на 12%, а затем полученное число увеличил ещё на 11%. Маша увеличила то же число сразу на 23%. У кого из них получилось большее число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Максима. Я взял число 10, 10*0,12=1,2 10+1.2=11.2 и еще 11.2*0,11=12.432 Маша 10*0,23=12,3     
Гость:
100 р-некоторое число Максим прибавляет 12% получается 112,затем он прибвляет ещё 11% составляем пропорцию 112-100% х-111% х=112*111/100 получается 124,32!   Маша увеличила число на 23% получается 123!
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