учитель математики, проверив контрольные работы у трёх друзей: Алексея, БОриса и Василия.Учитель сказал им:"Все вы написали работу, присём получили разные отметки(3,4,5). У Василия не "5" у Бориса не"4" а у Алексея, по-моему "...
Алгебра
учитель математики, проверив контрольные работы у трёх друзей: Алексея, БОриса и Василия.Учитель сказал им:"Все вы написали работу, присём получили разные отметки(3,4,5). У Василия не "5" у Бориса не"4" а у Алексея, по-моему "4" Но учитель ошибся:одному иченнику сказал отметку верно, другим двум - неверно. Какие отметки получил каждый ученик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алексей получил 4 Борис получил 3 Василий получил 5
Гость:
У Василия не 5 -значит 3 У Бориса не 4 - значит 5 У Алексеея 4
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