учитель математики, проверив контрольные работы у трёх друзей: Алексея, БОриса и Василия.Учитель сказал им:"Все вы написали работу, присём получили разные отметки(3,4,5). У Василия не "5" у Бориса не"4" а у Алексея, по-моему "...

Алгебра

учитель математики, проверив контрольные работы у трёх друзей: Алексея, БОриса и Василия.Учитель сказал им:"Все вы написали работу, присём получили разные отметки(3,4,5). У Василия не "5" у Бориса не"4" а у Алексея, по-моему "4" Но учитель ошибся:одному иченнику сказал отметку верно, другим двум - неверно. Какие отметки получил каждый ученик

Автор: Гость