Во второй день со склада в 2 раза больше проволоки , чем в первый, а в третий в 3 раза больше, чем в первый. Сколько кг проволоки выдали в эти три дня , если в первый день выдали на 30кг меньше , чем в третий???
Математика
Во второй день со склада в 2 раза больше проволоки , чем в первый, а в третий в 3 раза больше, чем в первый. Сколько кг проволоки выдали в эти три дня , если в первый день выдали на 30кг меньше , чем в третий???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первый день выдали х кг проволоки, тогда на второй день выдали 2х кг проволоки, а на третий 2х кг провлоки, всего за три дня выдали х+2х+3х=6х кг проволоки. По условию задачи составляем уравнение: 3х-х=30 2х=30 х=30:2 х=15 6х=6*15=90 ответ: за три дня выдали 90 кг проволоки
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