Во второй день со склада в 2 раза больше проволоки , чем в первый, а в третий в 3 раза больше, чем в первый. Сколько кг проволоки выдали в эти три дня , если в первый день выдали на 30кг меньше , чем в третий???

Математика

Во второй день со склада в 2 раза больше проволоки , чем в первый, а в третий в 3 раза больше, чем в первый. Сколько кг проволоки выдали в эти три дня , если в первый день выдали на 30кг меньше , чем в третий???

Автор: Гость