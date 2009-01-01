предложение со словом неприятель, недруг.
Русский язык
предложение со словом неприятель, недруг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После упорного сопротивления неприятель должен был уйти в замок.
Гость:
Неприятель,который находился в минуте от своей победы...потерпел поражение и сдался. Недруг - это человек,который однажды тебя предал и в дальнейшем предаст еще раз!!!
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