предложение со словом неприятель, недруг.  

Русский язык
предложение со словом неприятель, недруг.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После упорного сопротивления неприятель должен был уйти в замок.
Гость:
Неприятель,который находился в минуте от своей победы...потерпел поражение и сдался. Недруг - это человек,который однажды тебя предал и в дальнейшем предаст еще раз!!! 
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