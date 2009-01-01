в ряд вписано 13 девяток 9999999999999 поставьте между ними знаки + - / * и скобки так, чтобы получилось число 2009.
Алгебра
в ряд вписано 13 девяток 9999999999999 поставьте между ними знаки + - / * и скобки так, чтобы получилось число 2009.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый вариант: [( 9999 : 9 – 999 : 9 ) . ( 9 +9 ) : 9 ]+ 9 ; второй вариант[999 + 999 + ( 9 : 9 ) . ( 9 : 9 ) + 9 : 9] +9
Гость:
(9999/9-999/9)*((9+9)/9)+9=2009
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