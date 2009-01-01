в ряд вписано 13 девяток 9999999999999 поставьте между ними знаки + - / * и скобки так, чтобы получилось число 2009.

Алгебра

в ряд вписано 13 девяток 9999999999999 поставьте между ними знаки + - / * и скобки так, чтобы получилось число 2009.

Автор: Гость