Какова площадь равнобедренного треугольника со сторонами 4, 6, 6?
Геометрия
Какова площадь равнобедренного треугольника со сторонами 4, 6, 6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вроде: Площадь S = 11,3137084989848
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
сочинение<Урок русского язика>используя данные слова;по расписанию,раздать тетради,раскрить,(с,з)тереть с доски,исправление ошибок,вспомнить и расс...
Геометрия
Основанием прямоугольного параллелепипеда являеться квадрат со стороной а см.Диоганаль боковой грани образует угол альфа с плоскостью основания.Най...
Математика
Маша прошла 5/8 км, а Толик за это же время прошел 7/8 км.На сколько километров больше прошел Толик? Выразите это расстояние в метрах.