Какова площадь равнобедренного треугольника со сторонами 4, 6, 6?

Геометрия
Какова площадь равнобедренного треугольника со сторонами 4, 6, 6?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вроде: Площадь S =  11,3137084989848
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
сочинение<Урок русского язика>используя данные слова;по расписанию,раздать тетради,раскрить,(с,з)тереть с доски,исправление ошибок,вспомнить и расс...
Ответить
Геометрия
Основанием прямоугольного параллелепипеда являеться квадрат со стороной а см.Диоганаль боковой грани образует угол альфа с плоскостью основания.Най...
Ответить
Литература
Опишите подробно бежин луг, опираясь на текст прочитанного произведения.
Ответить
Математика
Маша прошла 5/8 км, а Толик за это же время прошел 7/8 км.На сколько километров больше прошел Толик? Выразите это расстояние в метрах.
Ответить
Математика
от рулона проволоки отрезали 39м после чего в нем осталось 79м сколько метров проволоки было в рулоне?
Ответить