Маша прошла 5/8 км, а Толик за это же время прошел 7/8 км.На сколько километров больше прошел Толик? Выразите это расстояние в метрах.
Математика
Маша прошла 5/8 км, а Толик за это же время прошел 7/8 км.На сколько километров больше прошел Толик? Выразите это расстояние в метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км=1000 м 1) 7\8-5\8=2\8=1\4 км - на столько больше расстояния прошел Толик 2) 1\4*1000=250 м - на столько метров больше прошел Толик овтет: 1\4 км, 250 м
Гость:
5/8км=625м 7/8км= 875м 7/8-5/8=875-625=250м- на столько больше метров прошел Толик ; 250м=1/4 км
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