Маша прошла 5/8 км, а Толик за это же время прошел 7/8 км.На сколько километров больше прошел Толик? Выразите это расстояние в метрах.

Математика

Маша прошла 5/8 км, а Толик за это же время прошел 7/8 км.На сколько километров больше прошел Толик? Выразите это расстояние в метрах.

Автор: Гость