Переведите и распишите пример в квадратных метрах: 600дм ² - 300дм ²= ? Переведите и распишите пример в кубических метрах: 600 дм ³ + 400дм ³ =?
Математика
Переведите и распишите пример в квадратных метрах: 600дм ² - 300дм ²= ? Переведите и распишите пример в кубических метрах: 600 дм ³ + 400дм ³ =?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600дм ²-300дм ²=300дм ²=3м ² 600 дм ³ + 400дм ³=1000дм³=1м³
Гость:
1)600 кв.дм-300кв.дм=6 кв.м.-3 кв.м.=3 кв.м. 2)600 куб.дм.+400 куб.дм=0.6 куб.м.+0.4 куб.м.=1 куб.м.
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