Переведите и распишите пример в квадратных метрах: 600дм ² - 300дм ²= ? Переведите и распишите пример в кубических метрах: 600 дм ³ + 400дм ³ =?

Математика

Переведите и распишите пример в квадратных метрах: 600дм ² - 300дм ²= ? Переведите и распишите пример в кубических метрах: 600 дм ³ + 400дм ³ =?

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