В прятки играли 12 ребят .К ним присоединились 3 д и 4 м .Сколько ребят играли в прятки?решить разными способами
Математика
В прятки играли 12 ребят .К ним присоединились 3 д и 4 м .Сколько ребят играли в прятки?решить разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+3+4=19 ребяят или с начала 12+3=15 15+4=19
Гость:
ПЕРВЫЙ СПОСОБ:1)12+3+4=19 ребят-играли в прятки.ВТОРОЙ СПОСОБ: 1)3+4=7 ребят-присоединились. 2)12+7=19 ребят-играли в прятки. ТРЕТИЙ СПОСОБ: 12+3=15 ребят-стало. 2)15+4=19 ребят-играли в прятки.
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