В прятки играли 12 ребят .К ним присоединились 3 д и 4 м .Сколько ребят играли в прятки?решить разными способами

Математика

В прятки играли 12 ребят .К ним присоединились 3 д и 4 м .Сколько ребят играли в прятки?решить разными способами

Автор: Гость