В зоомагазине было 8 гуппий и 24 моллинезии . Шура купил половину моллинезий и 3 гуппии за 81 рубль, аостальных рыбок купил Дима за 87 рублей. Сколько стоила каждая рыбка?

12х+3у=81 12ч+5у=87 потом 81-3у=87-5у 6=2у у=3 руб-гуппи Дима купил моллинезий столько же, сколько и шура, а гуппей на 2 больше. Разница составила 6 рублей, т.е. одна гуппеха = 3 рубля

Гость: Гость:

1) 24:2=12(р) моллинезий купил Шура 2) 8-3=5(р) гуппий купил Дима 3) 5-3=2(р) на столько гуппий купил больше Дима кольку Поскольку моллинезий у мальчиков было поровну, а гуппий у Димы на 2 больше и за покупку он заплатил 87 руб, то 4)87-81=6(р) стоят 2 рыбки гуппий. 5)6:2=3(р) стоит 1 гуппий 6)(81-3*3) :12=72:12=6(р) стоит 1 моллинезия