В зоомагазине было 8 гуппий и 24 моллинезии . Шура купил половину моллинезий и 3 гуппии за 81 рубль, аостальных рыбок купил Дима за 87 рублей. Сколько стоила каждая рыбка?

Математика
В зоомагазине было 8 гуппий и 24 моллинезии . Шура купил половину моллинезий и 3 гуппии за 81 рубль, аостальных рыбок купил Дима за 87 рублей. Сколько стоила каждая рыбка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х+3у=81 12ч+5у=87 потом 81-3у=87-5у 6=2у у=3 руб-гуппи Дима купил моллинезий столько же, сколько и шура, а гуппей на 2 больше. Разница составила 6 рублей, т.е. одна гуппеха = 3 рубля
Гость:
1) 24:2=12(р)  моллинезий купил Шура 2) 8-3=5(р) гуппий купил Дима  3) 5-3=2(р)  на столько гуппий купил  больше Дима   кольку Поскольку  моллинезий  у мальчиков было поровну, а гуппий у Димы на 2 больше и за покупку он заплатил 87 руб, то   4)87-81=6(р) стоят 2  рыбки гуппий. 5)6:2=3(р) стоит 1 гуппий 6)(81-3*3) :12=72:12=6(р) стоит 1 моллинезия  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При стрельбе в верх стрела с массои 50 грам в момент начала движения имела полную механическую энергию 30Дж какую достигнет высоту стрела
Ответить
Математика
Приведи дроби: б) к знаменателю 72: 7/36, 13/18, 5/8, 4/9.
Ответить
Алгебра
турист в 1 день прошёл 20% всего пути и ещё 2 км. Во 2 день - 50% остатка и ещё 1 км.В 3 день - 25% оставшегося пути и ещё 3 км. Остальные 18 км пу...
Ответить
Математика
1.)Сколько имеется несокротимых правильных дробей со знаменателем 115; и 123;? 2.) Сережа прошел 5,6 км пешком и поехал 12,6 км на автобусе. Во ско...
Ответить
Алгебра
5a+5b-ax-bx m^2-mn-2n+2m x^4-3x^3+3x^2-9x 10by-25bx-6ay+15ax m^4+2-m-2m^3 y-y^2-y^3+y^4 x^2y-z^2x+y^2x-yz^2 Представьте целое выражение в виде прои...
Ответить