Приведи дроби: б) к знаменателю 72: 7/36, 13/18, 5/8, 4/9.
Математика
Приведи дроби: б) к знаменателю 72: 7/36, 13/18, 5/8, 4/9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7/36= 14/72 2)13/18 =52/72 3)5/8 = 45/72 4)4/9 = 32/72
Гость:
7/36= 7*2\36*2=14\72, 13/18= 13*4\18*4=52\72, 5/8=5*9\8*9=45\72, 4/9=4*8\9*8=32\72
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