Отрезам OP и KM пересекаются в точке C , причем KP=MO и KP параллельны MO.Докажите,что треугольник KPС=треугольнику MOC
Геометрия
Отрезам OP и KM пересекаются в точке C , причем KP=MO и KP параллельны MO.Докажите,что треугольник KPС=треугольнику MOC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. КР и МО параллельны угол КРО = углу РОМ угол РКМ = углу ОМК КР=ОМ треугольник КРС равен треугольнику ОМС по стороне и прилежащим к ним углам
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