Сочинение об одном из городов США

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В США много больших городов. Вашингтон — столица США — расположен на реке Потомак. По сравнению с такими древними историческими городами, как Рим, Лондон, Москва или Париж, Вашингтон — довольно молодой город. Столица многим обязана первому президенту США Джорджу Вашингтону. Именно Джордж Вашингтон выбрал место для столицы и в 1790 году заложил первый камень в здание Капитолия, где заседает конгресс. В Вашингтоне много исторических мест. Самое большое и высокое среди зданий — это Капитолий с палатой представителей и Сенатом. В Вашингтоне нет небоскребов, потому что ни одно здание не должно быть выше Капитолия. Нью-Йорк — самый большой город США и самый большой морской порт. Он расположен в устье реки Гудзон. Нью-Йорк был основан голландцами. Интересно знать, что остров Манхэттен — центральную часть Нью-Йорка — голландцы купили за 24 доллара у местных индейцев. Это была самая выгодная коммерческая сделка в истории США. Сегодня Манхэттен — сердце деловой и коммерческой жизни страны. Нью-Йорк — город небоскребов. Самый высокий из них насчитывает 102 этажа. В Нью-Йорке очень много других достопримечательностей: Центральный парк, площадь Тайме, Центр Рокфеллера, районы с большим количеством магазинов и здание Объединенных Наций. В Манхэттене на Бродвее находится Колумбийский университет, один из самых больших университетов США. Еще один большой город США — это Бостон, один из первых городов, которые были построены на Атлантическом побережье Америки. Это важный порт, а также финансовый и культурный центр. В нем расположены три университета. Чикаго — один из самых больших индустриальных городов США и второй по величине после Нью-Йорка. Лос-Анджелес в Калифорнии является центром современной промышленности. Недалеко от Лос-Анджелеса находится Голливуд — центр американского кино.