упростите выражение (a-b/a - a+b/b) : (1/a^2+1/b^2 и найти его значение при a=корень из 7 -2, b= 2 + корень из 7
Алгебра
упростите выражение (a-b/a - a+b/b) : (1/a^2+1/b^2 и найти его значение при a=корень из 7 -2, b= 2 + корень из 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\\\left (\frac{a-b}{a}-\frac{a+b}{b}\right )\div\left (\frac1{a^2}+\frac1{b^2}\right )=\left ( \frac{ab-b^2-a^2-ab}{ab}\right )\div\left ( \frac{b^2+a^2}{a^2b^2}\right )=\\= \frac{-(a^2+b^2)}{ab} \cdot \frac{a^2b^2}{a^2+b^2} =-ab\\a=\sqrt7-2,b=\sqrt7+2\Rightarrow -ab=(\sqrt7-2)(\sqrt7+2)=\\=(\sqrt7)^2-(2)^2=7-4=3[/latex]
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