упростите выражение (a-b/a - a+b/b) : (1/a^2+1/b^2 и найти его значение при a=корень из 7 -2, b= 2 + корень из 7

Алгебра

упростите выражение (a-b/a - a+b/b) : (1/a^2+1/b^2 и найти его значение при a=корень из 7 -2, b= 2 + корень из 7

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