каие слова можно составить из букв в слове перестройка
Экономика
каие слова можно составить из букв в слове перестройка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
койка, стройка, трест, рой, репа, тройка, река, серп,строка.
Гость:
Строка, рот, ройка, ретро, рост, койка, река,тройка,тропа,река.
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