До магазину завезли 425 кг картоплі,яку було продано за два дні,причому за перший день було проданов 4 рази більше картоплі,ніж за другий.Скільки картоплі продали за перший день?
Математика
До магазину завезли 425 кг картоплі,яку було продано за два дні,причому за перший день було проданов 4 рази більше картоплі,ніж за другий.Скільки картоплі продали за перший день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х продано картошки во 2 день, тогда 4х во второй. Составим уравнение: х+ 4х=425 5х=425 х=425:5 х=85-это 2 день 85* 4=340-это 1 день
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