До магазину завезли 425 кг картоплі,яку було продано за два дні,причому за перший день було проданов 4 рази більше картоплі,ніж за другий.Скільки картоплі продали за перший день?

Математика

До магазину завезли 425 кг картоплі,яку було продано за два дні,причому за перший день було проданов 4 рази більше картоплі,ніж за другий.Скільки картоплі продали за перший день?

Автор: Гость