какай обьём углекислого газа(н.у.) можно получить действием избытка соляной кислоты на 120г мрамора содержащего 95% карбоната кальция? заранее спасибо

Гость: Гость:

1)Узнаем сколько чистого в-ва.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% Подставляем: m(в-ва)=95%*120г/100%= 114 г 2)Напишем уравнение реакции: 114 г х л CaCO3+2HCl====>CaCl2 + CO2(стрелка вверх) + H2O M=100г/моль Vm=22,4л/моль m=100г V=22,4 л Пропорция: 114/100=x/22,4 Выводим: x=114*22,4/100=25,536 л Ответ:25,536 л