Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3

Химия
Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы распознать кислоту HCl можно взять AgNO3 ( образуется  белый осадок- AgCl) H2SO4- BaCl (образуется белый осадок- BaSO4) HNO3- H2SO4(концентрированная)+ Cu ( образуется голубой раствор и выделится бурый газ- NO2)  
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