Укажите реактивы, используя которые можно распознать растворы кислот состава HCL, H2SO4, HNO3

Гость: Гость:

Для того, чтобы распознать кислоту HCl можно взять AgNO3 ( образуется белый осадок- AgCl) H2SO4- BaCl (образуется белый осадок- BaSO4) HNO3- H2SO4(концентрированная)+ Cu ( образуется голубой раствор и выделится бурый газ- NO2)