1)y/2-y/8=y/4-1 решие уровнение с дробью 2)5x/12-4x/15=x/20+1 3)x/3-x2/9=x/6+1/2
Математика
1)y/2-y/8=y/4-1 решие уровнение с дробью 2)5x/12-4x/15=x/20+1 3)x/3-x2/9=x/6+1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у/2-у/8=у/4-1 4у-у-2у+8/4=0 у+8=0 у= -8 2) 5х/12-4х/15=х/20+1 25х-16х-3х-60/60=0 6х=60 х=10 3) х/3-2х/9=х/6+1/2 6х-4х-3х-9/18=0 -х-9=0 х=-9
Гость:
1) у/2-у/8=у/4-1 |*8 8*у/2-8*у/8=8*у/4-1*8 сокращаем полученные дроби 4у-у=2у-8 3у-2у=-8 у=-8 2) 5х/12-4х/15=х/20+1 |*60 60*5х/12-60*4х/15=60*х/20+60*1 сокращаем полученные дроби 5*5х-4*4х=3х+60 25х-16х=3х+60 9х-3х=60 6х=60 х=60/6=10 х=10 3) х/3 - 2х/9=х/6+1/2 |*18 18*х/3-18*2х/9=18*х/6+18*1/2 сокращаем полученные дроби 6х-2*2х=3х+9 6х-4х-3х=9 -х=9 х=-9
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