За конфеты заплатили в 3 раза больше, или на 6р. больше чем, за печенье. Сколько заплатили за печенье.

Математика

За конфеты заплатили в 3 раза больше, или на 6р. больше чем, за печенье. Сколько заплатили за печенье.

Автор: Гость