За конфеты заплатили в 3 раза больше, или на 6р. больше чем, за печенье. Сколько заплатили за печенье.
Математика
За конфеты заплатили в 3 раза больше, или на 6р. больше чем, за печенье. Сколько заплатили за печенье.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-печенье 3х-конфеты, на 6 р больше, х+6 3х=х+6 3х-х=6 2х=6 х=3 р за печенье
Гость:
Пусть за печенье заплатилт х руб, тогда за конфеты заплатили 3х или х+6. Составим уравнение 3х=х+6 3х-х=6 2х=6 х=6:2 х=3 (руб) заплатили за печенье
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