лед выдерживает давление 90кПА .Пройдет ли трактор по этому льду массой 5.4т если он опирается на гусеницы общей площадью 1.5м.2

Физика

лед выдерживает давление 90кПА .Пройдет ли трактор по этому льду массой 5.4т если он опирается на гусеницы общей площадью 1.5м.2

Автор: Гость