Как получить 2-2-3-3 тетраметилбутан из простых веществ

Химия
Как получить 2-2-3-3 тетраметилбутан из простых веществ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8CO + 17H2 = C8H18 + 8H2O (условия: t, P, kat) С8H18 = C(CH3)3-C(CH3)3 (условия: AlCl3, t=100⁰)
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