уж небо осенью дышало- эпитет или сравнение?

Литература
уж небо осенью дышало- эпитет или сравнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это эпитет, потому что к сравнению можно задать вопро, например ты как ветер сильный, это сравнение, а у тебя эпитет)
Гость:
уж набо осенью дышало - это эпитет, потомучто когда сравнение тогда что-то с чем-то сравнивают.
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