уж небо осенью дышало- эпитет или сравнение?
Литература
уж небо осенью дышало- эпитет или сравнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это эпитет, потому что к сравнению можно задать вопро, например ты как ветер сильный, это сравнение, а у тебя эпитет)
Гость:
уж набо осенью дышало - это эпитет, потомучто когда сравнение тогда что-то с чем-то сравнивают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1)найдите площадь и высоту,проведенную к гипотенузе прямоугольного треугольника,если его катеты равны 5см и 12см. 2) найдите периметр параллелогра...
Математика
в корзине лежат красные и зеленые яблоки,какое наименьшее количество яблок нужно достать,не заглядывая в корзину ,чтобы среди них оказалось хотя бы...
Математика
Расстояние между двумя селами 48км.Из одного села выехал велосепед.Одновременно навстречу ему из другого села выехал гусеничный трактор .Скорость в...
Русский язык
Найдите деепричастия и определите их вид. Я вытащил тяжёлую скатерть , выбежал с нею во двор , но когда опустил край её в чан с "кубовой", на меня ...