С одной станции вышел поезд со скоростью 58км/ч. Через два часа с той же станции в противоположном направлении вышел другой поезд, и через 3 часа после его выхода расстояние между поездами стало 476 км. Найди скорость второго ...

Математика

С одной станции вышел поезд со скоростью 58км/ч. Через два часа с той же станции в противоположном направлении вышел другой поезд, и через 3 часа после его выхода расстояние между поездами стало 476 км. Найди скорость второго поезда.

Автор: Гость