С одной станции вышел поезд со скоростью 58км/ч. Через два часа с той же станции в противоположном направлении вышел другой поезд, и через 3 часа после его выхода расстояние между поездами стало 476 км. Найди скорость второго ...
Математика
С одной станции вышел поезд со скоростью 58км/ч. Через два часа с той же станции в противоположном направлении вышел другой поезд, и через 3 часа после его выхода расстояние между поездами стало 476 км. Найди скорость второго поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 58х2=116 км- проехал первый поезд за 2 часа 2)476-116=360км- осталось 3)58х3=174 км- проехал первый поезд за 3 часа 4)360-174=186 км- проехал второй поезд за 3 часа 5)186:3=62 км/ч - скорость второго поезда
Гость:
Сколько проехал первый поезд за 2 часа? 1)58*2=116 (км) Сколько осталось пройти первому поезду? 2)476-116=360 (км) Сколько проехал первый поезд за 3 часа? 3)58*3=174(км) Сколько проехал второй поезд за 3 часа? 4)360-174=186(км) Какова скорость второго поезда? 5)186:3=62 (км/ч)
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