Помогите пожалуйста. В первое хранилище привезли 300т картофеля, что составило четверть всего собранного в хозяйстве урожая картофеля. Во второе хранилище привезли треть всего собранного картофеля. Сколько тонн картофеля привез...
Математика
Помогите пожалуйста. В первое хранилище привезли 300т картофеля, что составило четверть всего собранного в хозяйстве урожая картофеля. Во второе хранилище привезли треть всего собранного картофеля. Сколько тонн картофеля привезли во второе хранилище?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-е хр.-300т это 1/4 всего 2-е хр.-? т 1/3 всего 1)300х4=1200 т - всего 2)1200х 1/3=400т - во втором хранилище
Гость:
Всего -? 1хр.-300т-1/4 2хр.-?т-1/3 300*4=1200(т)-всего урожая 1200/3=400(т) Ответ: 400т привезли во второе хранилище
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