Помогите пожалуйста. В первое хранилище привезли 300т картофеля, что составило четверть всего собранного в хозяйстве урожая картофеля. Во второе хранилище привезли треть всего собранного картофеля. Сколько тонн картофеля привез...

Математика

Помогите пожалуйста. В первое хранилище привезли 300т картофеля, что составило четверть всего собранного в хозяйстве урожая картофеля. Во второе хранилище привезли треть всего собранного картофеля. Сколько тонн картофеля привезли во второе хранилище?

Автор: Гость