В ХVIII ВЕКЕ СООБЩЕНИЯ ЧАСТО ПЕРЕДАВАЛИ ПО ТЕЛЕГРАФУ?
История
В ХVIII ВЕКЕ СООБЩЕНИЯ ЧАСТО ПЕРЕДАВАЛИ ПО ТЕЛЕГРАФУ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, тогда телеграфа небыло
Гость:
Нет, но изобрели его именно в 18 веке
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