найти значение выражения при а*в=16. (а*3)*в; (а:2)*в; а*(в*4); а*(в:2); (а*2)*(в*2); (а:2)*(в:2).
Математика
найти значение выражения при а*в=16. (а*3)*в; (а:2)*в; а*(в*4); а*(в:2); (а*2)*(в*2); (а:2)*(в:2).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ахв=16,а=16:в (ах3)х6=3ав=3х16=48 (а:2)хв=16:в:2хв=8/вхв=8 ах(вх4)=4ав=4х16=64 ах(в:2)=16/вхв/2=16/2=8 (ах2)х(вх2)=4ав=4х16=64 (а:2)х(в:2)=а/2хв/2=ав\4=16/4=4
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