при растяжении пружины жёсткостью 100 Н/м на 10 см потенциальная энергия упругой деформации пружины равна
Физика
при растяжении пружины жёсткостью 100 Н/м на 10 см потенциальная энергия упругой деформации пружины равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ер=kx^2/2 x=10 см= 0,1 м Ер= 100*0,01/2=0,5 (ДЖ) ответ.0,5 Дж
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