Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 44,1 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты,её результаты записываются в файл , сжатие данных не производится. Найдите информационный объ...

Экономика

Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 44,1 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты,её результаты записываются в файл , сжатие данных не производится. Найдите информационный объем полученного файла и выразите его в мегабайтах.

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