Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 44,1 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты,её результаты записываются в файл , сжатие данных не производится. Найдите информационный объ...
Экономика
Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 44,1 кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты,её результаты записываются в файл , сжатие данных не производится. Найдите информационный объем полученного файла и выразите его в мегабайтах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: g= 44,1 кГЦ= 44100 Гц i= 16 бит t=2 мин=120 сек V-? Решение: V=g*i*t V= 44100Гц*16 бит*120 сек= 8467200 бит V= 8467200/8*1024*1024= 10 Мбайт
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