после того как из запасов красного кирпича израсходовали 2697 штук, осталось 1903 штуки. Сколько красного кирпича было в запасе?

Математика
после того как из запасов красного кирпича израсходовали 2697 штук, осталось 1903 штуки. Сколько красного кирпича было в запасе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2697+1903=4600(шт.) Ответ: красного кирпича осталось 4600 штук.
Гость:
Пусть х штук кирпича было в запасе Составим уравнение и решим его: х-2697=1903 х=1903+2697 х=4600 Значит, в запасе было 4600 штук кирпича. Ответ: 4600 штук.
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