после того как из запасов красного кирпича израсходовали 2697 штук, осталось 1903 штуки. Сколько красного кирпича было в запасе?

Математика

после того как из запасов красного кирпича израсходовали 2697 штук, осталось 1903 штуки. Сколько красного кирпича было в запасе?

Автор: Гость