Какие шаги надо предпринять, чтобы не допустить конфликтную ситуацию в отношениях с незнакомым для вас человеком.
География
Какие шаги надо предпринять, чтобы не допустить конфликтную ситуацию в отношениях с незнакомым для вас человеком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Выслушать 2. Удивиться 3. Улыбнуться 4. Согласиться А в душе своей сказать: какой(ая) же ты...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Узнай слова по толкованию их значений: 1.Сильный человек, 2.овощной суп со свёклой, 3.тёмное время суток, 4.родник, 5.предмет круглой...
Математика
масса тыквы и трех кабачков 20 килограмм масса тыквы в три раза больше кабачков определить массу тыквы
Математика
Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени он рассматривал камбалу, 1\5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий, а осталь...