Какие шаги надо предпринять, чтобы не допустить конфликтную ситуацию в отношениях с незнакомым для вас человеком.

География
Какие шаги надо предпринять, чтобы не допустить конфликтную ситуацию в отношениях с незнакомым для вас человеком.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Выслушать  2. Удивиться  3. Улыбнуться  4. Согласиться  А в душе своей сказать: какой(ая) же ты...
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