Узнай слова по толкованию их значений: 1.Сильный человек, 2.овощной суп со свёклой, 3.тёмное время суток, 4.родник, 5.предмет круглой формы, с которым вступают гимнастки, 6.место на берегу моря, реки и озера, 7.чё...
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Узнай слова по толкованию их значений: 1.Сильный человек, 2.овощной суп со свёклой, 3.тёмное время суток, 4.родник, 5.предмет круглой формы, с которым вступают гимнастки, 6.место на берегу моря, реки и озера, 7.чёрная птица с большим клюво, 8.человек, чья профессия - лечить людей. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Ответы - слова, оканчивающиеся на шипящие: 1. силач 2. борщ 3. ночь 4. ключ 5. мяч 6. пляж 7. грач 8. врач
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