Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени он рассматривал камбалу, 1\5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий, а остальное время - наблюдал за черноморской акулой. Сколько времени он наблюдал за черн...

Математика

Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени он рассматривал камбалу, 1\5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий, а остальное время - наблюдал за черноморской акулой. Сколько времени он наблюдал за черноморской акулой?

Автор: Гость