Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени он рассматривал камбалу, 1\5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий, а остальное время - наблюдал за черноморской акулой. Сколько времени он наблюдал за черн...
Математика
Костя провёл под водой 900 секунд. Половину всего этого времени он рассматривал камбалу, 1\5 часть всего времени гнался за стаей скумбрий, а остальное время - наблюдал за черноморской акулой. Сколько времени он наблюдал за черноморской акулой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассматривал камбалу 900-450=450 сек 900*1/5=60 секунд 450+60=510 900-510=390 секунд или 6 минут и 30 секунд наблюдал за акулой
Гость:
1)900х1/2=450 с- наблюдал за камбалой 2)900х1/5=180 с-гнался за скумбрией 3)900-(450+180)=270 с наблюдал за черной акулой
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