Упростите выражение: (x+6)*(x+5) (a-4)*(a+1) (2-y)*(y-8) (a-4)*(2a+1) (2y-1)*(3y+2) (5x-3)*(4-3x)
Алгебра
Упростите выражение: (x+6)*(x+5) (a-4)*(a+1) (2-y)*(y-8) (a-4)*(2a+1) (2y-1)*(3y+2) (5x-3)*(4-3x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х2+5х+6х+30=х2+11х+30 2) а2+а-4а-4=а2-3а-4 3) 2у-16-у2+8у=10у-16-у2 4) 2а2+а-8а-4=2а2-7а-4 5) 6у2+4у-3у-2=6у2+у-2 6) 20х-15х2-12+9х=29х-15х2-12 х2; а2..15х2..- это значит в квадрате: х в квадрате; а в квадрате..15х в квадрате...
Гость:
1) (x+6)*(x+5)=x^2+5x+6x+30= x^2+11x+30 2) (a-4)*(a+1)=a^2+a-4a-4=a^2-3a-4 3) (2-y)*(y-8)=2y-16-y^2+8y=y^2+10y-16 4) (a-4)*(2+1)= 2а2+а-8а-4=2а^2-7а-4 5) (2y-1)*(3Y+2=6у2+4у-3у-2=6у^2+у-2 6) (5x-3)*(4-3X)=20х-15х2-12+9х=-15х^2-29x-12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Клумба прямоугольной формы засажена тюлбпанами и нарциссами. Тюльпаны занимают 14 квадратных метров, что составляет 7 шестнадцатых площади всей клу...
Русский язык
Стол,за которым ты сидишь,Кровать,на которой ты уснёшь,Тетрадь,ботинки,пара лыж,Тарелка,вилка,ложка,нож,И каждый гвоздь,И каждый дом,и караваи хлеб...
Математика
Найти линейную комбинацию 2а1 - 3а2 + а3 следующих векторов: а1=(1; 0; 3; -2), а2 =(-1; 1; 4; 3), а3 =(-5; 3; 5; 3).