Упростите выражение: (x+6)*(x+5)     (a-4)*(a+1) (2-y)*(y-8) (a-4)*(2a+1) (2y-1)*(3y+2)  (5x-3)*(4-3x) 

Гость: Гость:

1) х2+5х+6х+30=х2+11х+30 2) а2+а-4а-4=а2-3а-4 3) 2у-16-у2+8у=10у-16-у2 4) 2а2+а-8а-4=2а2-7а-4 5) 6у2+4у-3у-2=6у2+у-2 6) 20х-15х2-12+9х=29х-15х2-12 х2; а2..15х2..- это значит в квадрате: х в квадрате; а в квадрате..15х в квадрате...